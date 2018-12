Tiffany Tshilumba hängt Sprintschuhe an den Nagel

Dieses Mal ist wirklich Schluss: Tiffany Tshilumba muss ihre Sprint-Schuhe vorzeitig an den Nagel hängen. Die 22-jährige Athletin des CA Schifflingen kämpft seit längerem mit Hüftschmerzen. 2017 versuchte die Luxemburgerin ein Comeback in Malta, aber das Problem tauchte erneut auf. Tshilumba musste sich rasch eingestehen, dass sie ihr Top-Niveau von früher nie wieder erreichen wird.

«Ich wurde mit einer Hüftdysplasie geboren, die erst spät erkannt wurde. Im Alter von 14 bis 15 Jahren wurde ich operiert. Nach zwei Jahren Reha konnte ich mein bestes Niveau erreichen. Aber mit der Arthrose kam das Problem zurück», erzählt Tshilumba, die zwischen Belgien und Luxemburg pendelt. 2016 beendete die Sportlerin ihr Engagement an der University of Texas (NCAA). Die Aussicht, im Alter von 20 Jahren eine Prothese tragen zu müssen, löste bei ihr ein Umdenken aus.

Ihre nationalen Rekorde bleiben vorerst ungebrochen: 11,65 Sekunden über die 100 Meter und 7,38 Sekunden über 60 Meter in der Halle. Über 200 Meter lief Tshilumba eine persönliche Bestzeit von 24,03 Sekunden. 2014 nahm sie trotz ihres jungen Alters bereits an der Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft teil, ein Jahr später auch an der Europameisterschaft. «Es ist sehr schwer, von einem Tag auf den anderen seine häufigste Beschäftigung aufzugeben. Meine Familie hat mich sehr unterstützt», sagt die Athletin über ihr frühes Karriereende.

Tshilumba will sich nun auf ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin in Louvain (Belgien) konzentrieren. Den Berufszweig lernte sie im Zuge ihrer Reha sehr zu schätzen. Derzeit absolviert die Luxemburgerin ein Praktikum am Centre européen de rééducation du sportif (CERS) in Capbreton (Frankreich). Auch im Direktionskomitee des Luxemburger Leichtathletikverbands (FLA) mischt Tshilumba künftig mit. «Ich will meine Erfahrung und neue Ideen einbringen. Es geht darum, dass junge Menschen ihre Träume verwirklichen können. Eine Sportlerkarriere ist kurz, daher muss man sie genießen.»

(NIcolas Martin/L'essentiel)