Jeunesse Esch will nicht durchgereicht werden

Das Jahr 2019 ist bisher nicht das Jahr von Jeunesse Esch. Die Mannschaft von Trainer Mac Thomé tritt im luxemburgischen Fußball-Oberhaus bislang auf der Stelle. Zwei Unentschieden gegen Rümelingen und Ettelbrück sowie eine Heimniederlage gegen Mondorf bedeuten zwei magere Pünktchen aus drei Spielen.

Dennoch ist die Jeunesse weiterhin in der Tabelle oben mit dabei. Das Ziel der Escher ist es nach wie vor sich für den Europapokal zu qualifizieren. Will die Mannschaft dort auch noch vor dem nächsten Spieltag stehen, muss sie sich am Freitag gewaltig strecken: F91 Düdelingen kommt. «Dass wir jetzt ausgerechnet gegen Düdelingen punkten müssen, ist natürlich keine optimale Situation. Das hätten wir eigentlich in den Spielen davor machen müssen», sagt Thomé.

Viele Leihspieler im Kader

Neben der sportlichen Lage drückt bei der Jeunesse auch noch ein anderer Schuh: die neue Regel für Leihspieler. Sie besagt, dass in der kommenden Spielzeit nicht mehr als zwei für einen Verein kicken dürfen. Zum aktuellen Kader der Escher zählen allerdings sechs Leihspieler: Omar Er Rafik, Tony Luisi, Momar N'Diaye, Joël Pedro, Omar Natami und Ricardo Delgado.

Die sportliche Leitung muss also eine zeitnahe Lösung finden, um die Schlüsselpositionen der Mannschaft mit Qualität besetzt zu bekommen. Jeunesse Esch steuert derzeit also auf eine entscheidende Phase zu, deren Ergebnis sich also auch auf die nächste Saison auswirken kann.

BGL Ligue, 17. Spieltag:

Freitag:

Jeunesse Esch – F91 Düdelingen (19.30 Uhr)

Una Strassen – US Mondorf (20 Uhr)

Union Titus Petingen – Fola Esch

Progrès Niederkorn – RM Hamm Benfica

US Rümelingen – US Hostert

Racing Luxemburg – FC Differdingen

Sonntag:

Etzelle Ettelbrück – Fola Esch



(Saïd Kerrou/L'essentiel)