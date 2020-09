Lkw auf der Strecke verursacht Massencrash

Bei der Luxemburg-Rundfahrt hat am Samstag ein Lastwagen auf der Strecke einen Sturz im Feld verursacht. 67 Kilometer vor dem Ziel befand sich das Fahrzeug in einer Kurve. Die ersten Fahrer bremsten ab, daraufhin kam es im Feld zu Stürzen.

Der Radsport-Weltverband UCI hat bereits Ermittlungen angekündigt. Die letzte Etappe von Mersch nach Luxemburg gewann am Samstag der Norweger Andreas Kron, den Gesamtsieg holte sich der Italiener Diego Ulissi.

#SkodaTour

Crash in the peloton, let’s hope everyone is ok ???? pic.twitter.com/EDHl5OWI2p