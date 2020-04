Luxemburg Open wohl auf November verschoben

Die Sportwelt steht still und hat spätestens gestern, mit der Wimbledon Absage, auch die Tennis getroffen. Bis zum 13. Juli steht die Tennis-Tour erst einmal weltweit still. Doch selbst für die Turniere danach herrscht weiterhin große Unsicherheit. Davon ist auch das WTA-Turnier der BGL BNP Parisbas Luxembourg Open betroffen. Deshalb hat L'esentiel mit Danielle Maas, der Turnierdirektorin gesprochen.

L'essentiel: Wie hoch stehen die Chancen, dass das Turnier in diesem Jahr stattfindet?

Danielle Maas: Ich würde sagen, es steht 50:50. Anfangs zögerte die WTA ein wenig, aber gestern haben sie keine Zweifel aufkommen lassen, nach den US Open einen Herbstkalender haben zu wollen. Sie sind noch nicht bereit, abzusagen. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass wir nicht wissen, was in den Vereinigten Staaten geschehen wird. Werden wir nach der derzeitigen Frist vom 23. Juli spielen können? Wird es die Möglichkeit geben, mit dem Flugzeug zu reisen? Es gibt eine Menge Unsicherheiten.

Befürchten Sie nicht, dass sie zuerst die größten Turniere verschieben werden?

Nein, der Termin steht. Wenn die WTA die Saison nicht beendet, haben wir zu 99 Prozent einen Termin im November. Auch wir haben diesen Wunsch geäußert. Aber für uns ist es auch wichtig, dass der Staat, die Regierung oder die Stadt Luxemburg Veranstaltungen wie die unsere mit 2000 Personen pro Tag nicht verbietet. Aber bei der geringsten ungünstigen Empfehlung der Regierung werden wir das Turnier absagen. Weil die Gesundheit wichtiger ist.

Besteht die Gefahr, dass Kosten entstehen und das Turnier in letzter Minute abgesagt wird?

Nein. Wenn es kein Turnier gibt, gibt es keine sehr hohen Kosten. Es gibt einige organisatorische Kosten, die wir versuchen werden zu bewältigen. Aber wir haben zum Beispiel keine Personalkosten, weil wir alles auf freiwilliger Basis machen. Wenn keine Gesundheitsgefährdung besteht und die WTA grünes Licht gibt, wird das Turnier stattfinden.

Ist es in dieser Situation schwieriger, mit den Spielerinnen in Kontakt zu treten?

Es ist gar nicht komplizierter, weil die Spielerinnen im Moment leider nicht spielen. Wenn am Ende der Saison noch sieben oder acht Wochen gespielt werden kann, ist es vorstellbar, dass es einfacher ist, sie zu bekommen, als wenn ihr Kalender voll ist.

Wie erleben Sie diese Zeit der Isolation?

Es geht mir wie allen anderen. Es gibt Unsicherheit und Angst. Aber wir haben das Glück, in einem Land wie Luxemburg zu leben. Wir kennen viele Menschen, die in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Italien oder Frankreich leben, und ich würde nirgendwo anders leben wollen. Bravo für das, was wir in unserem Land tun.

Und bezüglich der Organisation?

Bezüglich der Organisation sind wir privilegiert, weil wir jeden Tag ins Büro können. Wir können jeden Tag arbeiten. Das Turnier ist im Moment nicht das Wichtigste, aber wir haben eine Verantwortung gegenüber den Sponsoren und den Spielerinnen.

Tennis macht eine komplizierte Zeit durch...

Es ist schwierig für den Tennissport, wie für alle Sportarten. Schauen Sie sich die Olympischen Spiele an, Fußball. Tennis ist keine Ausnahme.

(L'essentiel/Nicolas Martin)