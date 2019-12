Laurent Jans ist in der Elf des Spieltages

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laurent Jans schein sich in der Bundesliga zu behaupten. Der Verteidiger aus dem Großherzogtum stand am Sonntag beim 1:0-Sieg seines SC Paderborn gegen Werder Bremen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg des abstiegsgefährdeten Aufsteigers.

Der Kapitän der Luxemburger Nationalmannschaft bekam vom Fachmagazin Kicker die Note 2,5 und wurde darüber hinaus erstmals in die «Elf des Spieltags» gewählt. Jans bestach durch eine Zweikampfquote von 78 Prozent und einer Laufleistung vom 11,6 Kilometern. Paderborns Stürmer Sven Michel erzielte in der 90. Minute Das Tor des Tages.

(L'essentiel)