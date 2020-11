«Rout Leíwen» verpassen Aufstieg in die Liga B

Gerade mal 14 Minuten waren vergangen, da erzielte Montenegro im Parallelspiel gegen Zypern das erste Tor und beförderte die «Rout Leíwen» bereits ins Abseits im Bezug auf die Hoffnungen, in die Liga B aufzusteigen. In der 25. und 29. Minute erhöhte sich der Spielstand auf 3:0 und machte die Chance auf den erhofften Luxemburger Aufstieg nahezu unmöglich, völlig unabhängig vom Ergebnis im Josy-Barthel-Stadion. Montenegro musste gegen Zypern verlieren, wenn die Elf von Luc Holtz eine Chance auf die anvisierte Liga B haben wollte.

Trotz der düsteren Aussichten im Parallelspiel präsentierten die «Rout Leíwen» eine durchaus souveräne Leistung gegen die Elf aus Aserbaidschan. Die beste Chance der ersten Halbzeit war ein Foulelfmeter, mit welchem Sinani am gegnerischen Torwart scheiterte.

In der zweiten Halbzeit blieben die großen Chancen über große Strecken aus. In der 60. Minuten schoss V. Thill knapp vorbei, wenig später konterte der Aserbaidschaner Ibrahimlis ins Leere. Auch ein Eckball für Luxemburg in der 90. Minute änderte nichts am Unentschieden und damit dem verpassten Aufstieg in die Liga B, denn die Elf aus Montenegro mit einem vierten Treffer gegen Zypern noch einmal unterstrichen. So verabschiedeten sich die «Rout Leíwen» mit geplatzten Träumen aus dem Josy-Barthel-Stadion. Vielleicht bringt das Stade de Luxembourg ja mehr Glück.

(L'essentiel)