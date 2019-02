Bob Bertemes siegt in Ostrava

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der luxemburgische Kugelputter gewann am Dienstagabend bei der Czech Indoor Gala in Ostrava, in dem er die Kugel 20,50 Meter weit stieß.

Der Wurf im letzten Versuch genügte, um schließlich den Kanadier Tim Nedow (20,43 Meter) und den Bosnier Mesud Pezer (20,16 Meter) zu überholen.

(L'essentiel)