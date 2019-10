«Es ist so heiß, dass wir warten, bis es dunkel wird»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Wie gehen Sie mit der Hitze in Doha um?

Bob Bertemes: Das ist wirklich nicht einfach. Tagsüber sind es 40 Grad. Deshalb bleiben wir bis zum späten Nachmittag im Hotel. Gegen 17.30 Uhr geht die Sonne unter, dann ist es etwas erträglicher. Aber damit haben hier alle Sportler zu kämpfen.

Die Wahl Katars als Gastgeber wird zum Teil heftig kritisiert. Was sagen Sie dazu?

Ich kann nur sagen, dass eine solche Veranstaltung ohne klimatisierte Stadien schlichtweg unmöglich ist. Ich finde die Wahl auch nicht optimal, weil dadurch die WM zu spät stattfindet. Viele Athleten haben deshalb schon angekündigt, dass sie nicht bei der Hallen-WM dabei sein werden.

Wie war ihre Vorbereitung auf Katar? Haben Sie ein spezielles Training dafür absolviert?

Ich habe in der Türkei bei 38 Grad trainiert, um zu sehen, wie mein Körper auf solche Temperaturen reagiert. Dort hatte ich auch den ständigen Wechsel von klimatisierten Räumen in die Hitze. Das Wichtigste ist, viel zu trinken. Hier in Doha halten wir die Trainingseinheiten etwas kürzer.

Was ist Ihr Ziel bei der WM?

Das Finale. Dafür muss ich in der Qualifikation vor allem Ruhe bewahren. Dann ist alles möglich. Das wird ein guter Test für mich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Welche Weite brauchen Sie für das Finale?

Für die direkte Qualifikation 20,90 Meter. Das ist etwas weniger, als ich dachte. Ich denke, das ist absolut machbar.

(Nicolas Martin/L'essentiel)