Bob Bertemes qualiziert sich für Olympia 2020

Der Luxemburger Bob Bertemes wird 2020 in Tokio seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Der 26-Jährige des CA Belvaux brach am Mittwoch im bosnischen Zenica bei seinem letzten Wurf mit 21,29 Metern seinen persönlichen Rekord: 26 Zentimeter weiter als sein bester Hallenwurf, aber vor allem 19 Zentimeter besser als die Mindestanforderungen für eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

«Wir haben erwartet, dass er in dieser Saison erfolgreich sein wird. Aber wahrscheinlich nicht so früh. Sein letzter Wettbewerb bei den Kleinstaatenspielen in Montenegro (20,57 Meter) war ermutigend», sagt Marion Diehl, technische Direktorin der Fédération luxembourgeoise d'athlétisme am Mittwoch.

Er übertraf all seine Leistungen der Saison

In Bosnien gelangen dem Luxemburger drei gültige Stöße, die all seine besten Leistungen der Saison (20,90 Meter, 20,78 Meter und 21,29 Meter) übertrafen. Und schließlich gewann er den Wettbewerb vor dem Kroaten Filip Mihaljevic (21,03 Meter) und dem Bosnier Mesud Pezer (20,89 Meter).

(L'essentiel)