«Ich bin cooler geworden durch die Schwangerschaft»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Frau Minella, was geht in Ihnen vor, wenn sie bei Ihrem Heimturnier in Luxemburg antreten? Mandy Minella: Ich habe immer eine Gänsehaut, wenn ich zu Hause spiele. Ich war traurig, dass ich das Turnier vergangenes Jahr verpasst habe. Aber mit meiner Schwangerschaft hatte ich ja eine gute Ausrede. Jetzt bin ich froh, wieder dabei zu sein.

Sie kehrten Anfang 2018 wieder auf den Court zurück. Dachten Sie, dass Sie so schnell wieder nahe an die Top 100 kommen? Sei sind auf Rang 113... Ich war mir gar nicht sicher, ob ich nach diesem Jahr weitermachen würde. Es hing davon ab, wie ich zurückfinden würde. Aber jetzt bin ich schon wieder ein Jahr dabei.

Wie hat sich Ihr Spiel verändert? Mein Tennis hat sich weiterentwickelt. Ich komme besser mit dem Stress zurecht. Ich bin seit meiner Schwangerschaft in wichtigen Momenten abgeklärter und cooler geworden. Ich habe kein Mitleid mehr. Und ich habe keine Angst mehr vor einer Niederlage. Ich will einfach nur spielen.

Wie läuft Ihr Doppelleben als Mutter und Tennisprofi? Die Nächte sind härter, als ich es mir vorgestellt habe. Seit elf Monaten hat unsere Tochter nicht mehr durchgeschlafen. Aber ich kann auf die Hilfe meines Mannes Tim und meiner Eltern bauen. Ich gehe meistens gegen 21 Uhr ins Bett.

Ihre Tochter hat in den elf Monaten schon viel gesehen... Wir nehmen sie überall mit und sie steht über allem. Wir machen auf unseren Reisen immer Fotos mit ihr. Wenn sie dann eines Tages auf die Idee kommt, die Welt zu bereisen, können wir sie ihr zeigen und sagen, dass sie alles schon gesehen hat. Und deshalb hier bleiben kann.

Welche Ziele haben Sie noch? Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Die Top 100 sind nicht weit weg. Meine bislang beste Platzierung (66 der Welt) zu überbieten, wäre super. Und einmal unter den Top 50 stehen halte ich auch nicht für unmöglich.

(Nicolas Martin/l'essentiel)