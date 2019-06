Ni Xia Lian schaltet die Favoritin aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Achtelfinale des Tischtennisturniers der Europaspiele im weißrussischen Minsk sorgte Ni Xia Lian aus Luxemburg für eine kleine Sensation. Die 55-Jährige gewann ihr Achtelfinale gegen die Rumänin Bernadette Szocs – die Nummer 16 der Welt und Nummer eins Europas. Der verrückte Schlagabtausch der Kontrahentinnen ging über sieben Sätze und dauerte 40 Minuten– 11:7, 11:8, 11:9, 7:11, 9:11, 8:11 und 11:7.

Lian schien das Match schon aus der Hand gegeben zu haben: Sie führte 3:0 nach Sätzen, bevor Szocs zum 3:3 ausglich. Im entscheidenden Satz bewies die Luxemburgerin aber bessere Nerven und zog letztendlich ins Viertelfinale ein. Dort bekommt sie es mit der Schwedin Linda Bergström zu tun.

Schafft Lian in Minsk den Sprung auf das Podium, ist sie automatisch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert – nach 2000, 2008, 2012 und 2016 hat sie also die Chance zum fünften Mal bei den Spielen dabei zu sein.

2018 spielte Ni Xia Lian bei den Belarus Open gegen Miyuu Kihara.

(nm/L'essentiel)