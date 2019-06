Rauch im Flugzeug bei den «Roud Léiwen»

Rauch am Boden und der Geruch von verbranntem Plastik: Etwa 30 Minuten nach dem Start am Findel in Richtung Vilnius in Litauen hatten die Spieler und Betreuer der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft eine Schrecksekunde an Bord. Um 10.30 Uhr drang leichter Rauch in die Flugzeug-Kabine ein, in der etwa 50 Mitglieder der Delegation aus dem Großherzogtum saßen.

Einige Spieler bekamen es mit der Angst zu tun, aber die Rauchwolke verzog sich schnell, ebenso wie der Brandgeruch. Eine Flugbegleiterin versuchte, die verunsicherten Passagiere zu beruhigen: «Wir hatten ein kleines Problem mit der Lüftungsanlage, aber wir konnten es lösen.»

Der Carpatair-Jet kam um 12.15 Uhr sicher in Vilnius an. Für den Abend sind ein Training und eine Pressekonferenz geplant. Am Freitag spielt die luxemburgische Elf in der EM-Qualifikation gegen Litauen, bevor es am Samstag weiter in die Ukraine zum nächsten Pflichstspiel geht.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)