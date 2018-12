Luxemburg spielt gegen Portugal und die Ukraine

Das Großherzogtum kann sich nun auf seine Gegner für die Qualifikation für die EM 2020 vorbereiten. Bei der Auslosung, die am Sonntagmittag, 2. Dezember, in Dublin stattfand, kam Luxemburg in die Gruppe B.

Die Rout Léiwen treten unter anderem gegen Portugal, den Spitzenreiter der Gruppe, an. Zudem werden sie gegen die Ukraine, Serbien und Litauen spielen.

In den anderen Gruppen wird unter anderem Deutschland gegen die Niederlande antreten, während Spanien gegen Schweden ins Rennen geht. Zudem spielen Belgien gegen Russland und Frankreich gegen Island.

Die gesamte Ziehung auf einen Blick:

