Claire Faber ist von Auto angefahren worden

Die Luxemburger Radsportlerin Claire Faber ist am Mittwoch beim Training von einem Auto angefahren worden. Der Trainingsunfall ereignete sich am Mittag in Esch/Alzette, an der Kreuzung Rue de Rumelange und Rue des Noyers. Die Polizei hatte den Unfall bereits am Mittwoch gemeldet.

Clair Farber startet für das Team Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch. Andy Schleck bestätigte am Donnerstagmorgen gegenüber L'essentiel, dass es sich bei dem Unfallopfer um die Teamfahrerin handelt. Der Ex-Radprofi und Namensgeber des Teams sagte: «Claire Faber ist bei Bewusstsein und ihr Leben ist nicht in Gefahr.» Schleck konnte jedoch zur Schwere der Verletzungen der jungen Sportlerin keine Angaben machen. Die 22-jährige Luxemburgerin sollte eigentlich ab Freitag am Elsy-Jacobs Festival teilnehmen.

«Die Nachricht vom Unfall war ein großer Schock für das ganze Team», sagt Tim Ballini, stellvertretender Sportdirektor von Fabers Team. Man sei etwas erschrocken und hoffe, dass es bald erfreuliche Nachrichten über Claires Gesundheitszustand gebe.

(L'essentiel)