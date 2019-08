Mandy Minella verliert gegen Belinda Bencic

Trotz eines hervorragenden Starts konnte Mandy Minella am Dienstag in der ersten Runde der US Open in Flushing Meadows nichts gegen Belinda Bencic ausrichten. Die 33-jährige Luxemburgerin, 142. der Weltrangliste, wurde von der Schweizerin, immerhin auf Platz 12 der Weltrangliste, in zwei Sätzen (6-3, 6-2) besiegt.

Das Spiel dauerte etwas mehr als eine Stunde.

(L'essentiel)