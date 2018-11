Etzella Ettelbrück will die Wachablösung

So sieht man sich wieder: Etzella Ettelbrück und Amicale Steinsel, die sich in der vergangenen Saison in den Finalspielen um die luxemburgische Meister und den Pokal gegenüberstanden, treffen am Samstag erneut aufeinander.

Tabelle:



1. Steinsel 7 605:474 13

2. Racing 7 543:491 13

3. Etzella 7 670:502 13

4. Basket Esch 7 604:545 12

5. T71 7 625:581 11

6. Sparta 7 523:555 10

7. Résidence 7 480:595 9

8. Steelers 7 557:654 8

9. Arantia 7 505:677 8

10. Musel Pikes 7 526:564 8

Das Topspiel des achten Spieltags der Total League steht jedoch unter anderen Vorzeichen als in der abgelaufenen Spielzeit, in der die Steinseler am Ende das Double feierten. Amicale vollzog in der Sommerpause einen Umbruch: Neben Trainer Ken Diederich verließen auch die beiden wichtigen Mannschaftssäulen Samy Picard und Billy McDaniel das Team. Dennoch läuft es zurzeit beim Meister, der mit sechs Siegen die Tabelle erneut vor den punktgleichen Ettelbrückern anführt.

Das Ergebnis aus dem Supercup im September spricht jedoch klar für Etzella, das durch den 97:59-Sieg souverän den Titel holte.

Total League, 8. Spieltag:

Samstag:

Musel Pikes – Arantia Larochette (20.30 Uhr)

Amicale Steinsel – Etzella Ettelbrück

Kordall Steelers – Racing Luxemburg

Sparta Bartringen – Basket Esch

Sonntag:

Résidence Walferdingen – T71 Düdelingen (17.30 Uhr)



