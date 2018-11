Fola Esch muss im Achtelfinale nach Düdelingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Brauerei Bofferding wurden am Montag die Achtelfinalpaarungen der Coupe de Luxembourg gezogen. Im Duell zwischen Fola Esch und F91 Düdelingen treffen zwei Top-Teams der BGL Ligue aufeinander. Die Spiele werden am 9. Dezember ausgetragen.

Die Viertelfinal-Paarungen auf einen Blick:

US Esch (EP) – Strassen (BGL) Mühlenbach (EP) –Bissen (EP) US Mondorf (BGL) – Differdingen (BGL) F91 (BGL) – Fola Esch (BGL) Batringen (1) – Mertert-Wasserbillig (EP) Wiltz (EP) – Rosport (BGL) Hamm Benfica (BGL) – Progrès (BGL) Etzella (BGL) – Jeunesse (BGL)

Anders als bei der Auslosung zur 3. Runde, lieferte die FLF am Montag keinen Anlass zu einem Manipulationsverdacht. Ganz ohne Irritationen lief die Live-Übertragung des Fußballverbandes auf Facebook aber dennoch nicht ab:

(sw/L'essentiel)