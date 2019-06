High-​​Tech-​​Zentrum für Luxemburgs Sportler

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Vorbereitungsraum mit einem System für Videoanalysen, eine Höhen- und eine Wärmekammer zur Simulation von Wettkampfbedingungen, ein Raum für die Bewegungsanalyse, ein neues Schwimmbad und eine medizinische Abteilung. Der Luxemburger Sport hat seit Mittwoch ein neues Juwel in der hauptstädtischen Coque: das High Performance Training & Recovery Center (HPTRC).

Das neue Zentrum soll die sportliche Elite während ihrer Karriere begleiten und dafür sorgen, dass die Athleten das höchste Niveau erreichen. «Wenn man etwas erreichen will, muss man investieren. Das ist im Sport genauso wie in anderen Bereichen», sagte Sportminister Dan Kersch (LSAP) während der Eröffnungszeremonie. Das HPTRC verschlang insgesamt ein Budget in Höhe von 4,3 Millionen Euro.

Verbände sollen auch profitieren

«Die Coque hatte zunächst geplant, das Zentrum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen öffnen und durch Eintrittsgelder zu finanzieren. Das Sportministerium zog es aber vor, dass es ausschließlich dem luxemburgischen Spitzensport dienen soll», erklärte Marc Mathekowitsch, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Coque. Vorab wird das Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS) entscheiden, welche Athleten die Einrichtungen wann und wie nutzen dürfen.

Das Nationale Olympische Komitee soll nun analysieren, welche Sportler für das Zentrum in Frage kommen. «Ich denke, dass auch die verschiedenen Verbände des Landes davon profitieren können», sagte Alwin de Prins, Direktor des LIHPS.

(Nicolas Martin/L'essentiel)