Differdingen holt Paolo Amodio zurück ins Boot

Nach dem Unentschieden am Wochenende gegen Racing Luxemburg (3:3) in der BGL Ligue trennten sich die Wege des FC Differdingen und Arno Bonvini im gegenseitigen Einvernehmen. Nun gab der Club via Facebook bekannt, dass Paolo Amodio auf die Trainer-Bank zurückkehren wird.

Amodio war selbst zwischen 2005 und 2009 Spieler des FC Differdingen und trainierte die Mannschaft von 2011 bis 2012. Nun soll er die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Sein erster Einsatz ist am 30. März beim Derby gegen Progrès Niederkorn.

(L'essentiel)