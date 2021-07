McGregor verliert Mega-​​Kampf nach Horror-​​Bruch

Der Kampf, er wurde mit viel Spannung erwartet. Doch was geschah? Er endete in einem Drama. So verlor Conor McGregor (32) in der Nacht den Mega-Kampf gegen Dustin Poirier (32). Und das nicht einmal unbedingt, weil er der schlechtere Kämpfer war. Nein. Sondern weil er sich schwer verletzte. Nach Angaben des Veranstalters UFC zog sich der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer einen Bruch des Schienbeins nahe des Sprunggelenks zu.

Dabei startete der 32-Jährige gut in den Kampf. In Runde eins überraschte McGregor seinen Gegner mit aggressiven Kicks. Poirier gelang es jedoch immer wieder zu kontern und er landete selbst einige harte Treffer. Nach wenigen Minuten fanden sich beide im Bodenkampf wieder, tauschten harte Schläge aus.

«Deine Frau ist in meinen DMs»

Und dann geschah das Drama: Der Ire knickte kurz vor Ende der ersten Runde schmerzhaft um und verdrehte sich sein linkes Bein. Sein Knöchel? Kaputt. McGregor habe sich das Bein bei einem der Kicks zu Beginn des Kampfs verletzt und dann gebrochen, berichtete so auch Poirier nach dem Fight. Der UFC-Star rettete sich zwar noch in die Pause. Dann brach der Ringrichter den Kampf aber ab. Und McGregor? Der konnte es nicht fassen, war sauer. «Es ist noch nicht vorbei. Deine Frau ist in meinen DMs (privaten Nachrichten)», schrie er Poirier an.

Es war die zweite Niederlage für McGregor im dritten Aufeinandertreffen der beiden Kämpfer. Der Ire hatte bereits mehrfach seinen Rücktritt angekündigt, gab aber mehrere Comebacks und verlor zuletzt Anfang des Jahres gegen Poirier. McGregor sollte bereits am Sonntagmorgen (Ortszeit) operiert werden.

