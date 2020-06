Tennisturnier in Kockelscheuer fällt aus

Das Damen-Tennisturnier in Kockelscheuer findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. «Wegen der von der WTA gestellten Anforderungen können wir unser Turnier in diesem Jahr nicht ausrichten», teilen die Organisatoren am Freitag mit. Die für Oktober geplante 25. Auflage der BGL BNP Paribas Luxembourg Open wird nun auf 2021 verschoben.

Bereits zu Beginn der Woche lehnte Danielle Maas, die für die Organisation verantwortlich zeichnet, die Idee eines Turniers hinter verschlossenen Türen ab. «Unser Konzept geht weit über die Spieler hinaus. Ohne Publikum und ohne Presse verliert das Turnier zu sehr an Attraktivität», sagte sie.

Die Leitung will nun im kommenden Jahr «voller Motivation eine erfolgreiche Jubiläumsausgabe organisieren».

(nm/L'essentiel)