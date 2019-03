Fola und Jeunesse siegreich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Ausrutscher gegen Strassen (1:1) am Samstag mussten Fola Esch und Jeunesse Esch an diesem Sonntag gewinnen, um wieder an die Spitze der BGL-Ligue zu kommen.

BGL Ligue 18. Spieltag



Samstag:

F91 - Strassen: 1-1

Mondorf - Pétange: 4-1

Differdange - Progrès: 2-0



Sonntag:

Fola - Racing: 3-0

Rosport - Jeunesse: 1:2

Hamm Benfica - Rumelange: 0-1

Hostert - Etzella: 4-0

Dies ist den beiden Clubs gelungen. Fola Esch siegte gegen RFCU mit 3:0 dank der Tore von Moussa Seydi (40.), Stefano Bensi (74.) und Dejvid Sinani (83.). Jeunesse gewann gegen Rosport mit 2:1. Omar Natami (12.) und Milos Todorovic (25.) machten die Tore für Jeunesse, Florian Weirich machte das eine Tor für Rosport.

Fola liegt nun zwei Punkte hinter F91 und Jeunesse liegt noch drei Punkte zurück.

In den anderen Spielen des 18. Spieltages siegte Hostert gegen Etzella mit 4:0. Am Samstag bereits hatte Differdingen das Derby gegen Progrès mit 2:0 gewonnen.

(L'essentiel)