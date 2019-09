War die «Stadionhütte» von Anfang an so geplant?

Sie sieht aus wie ein Architektenfehler: Die Sprecherkabine im zukünftigen Nationalstadion in Gasperich, die eher an eine Holzhütte erinnert, ist seit dem vergangenen Wochenende in aller Munde. Der Luxemburger Fußballverband behauptet, die hölzerne Sprecherkabine sei genau auf diese Weise und an der Position im Stadion geplant gewesen.

«Natürlich wird sie nicht so bleiben, sie wird so verkleidet sein, dass sie sich perfekt in die Einrichtung dieses modernen Stadions einfügt», sagte der FLF-Präsident Paul Philipp am Dienstagabend am Rande des Spiels der «Roud Léiwen» gegen Serbien. Die Position in der Stadionecke soll aber genauso bleiben, weil sie auch als Platz für den Polizeichef genutzt werden solle und dieser eine vollständige Sicht auf das Stadion und die Tribünen brauche.

Joel Wolff, Generalsekretär des FLF, hingegen sagte, dass es «zu Beginn des Projekts nicht geplant» war, aber dann die Forderung von der Polizei kam, dass sich die Kabine an dieser Position befinden solle. Der Abschluss der Arbeiten am neuen Nationalstadion, welches 80 Millionen Euro kostete und Platz für 9000 Fans bieten wird, ist für Mai 2020 geplant. Vor der Eröffnung stehen allerdings noch Tests «ohne und mit Zuschauern» an, so Joel Wolff, um Vorgänge wie das automatische Ticketing zu testen. In Zukunft können dann «Tickets auf der offiziellen Website des Verbandes bestellt werden», statt wie bisher am Ticketschalter der FLF-Zentrale .

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)