Mladenovic und De Nutte sicher sich die Titel

Für Sarah de Nutte ist der Titel der Luxemburger Meisterin fast schon zur Gewohnheit geworden. Die Ettelbrückerin gewann am Sonntag ihren achten Titel bei der Meisterschaft, ihren siebten in Folge. Die 27-jährige Tischtennisspielerin dominierte Tessy Gonderinger im Finale (4:0). Diesmal verteidigte Sarah de Nutte zusammen mit ihrer Teamkollegin in der Nationalmannschaft auch ihren Titel im Damendoppel.

Im Finale besiegte die Beiden Carole Hartmann und Larissa Gales (3:0). Doch die Luxemburgerin konnte den Hattrick vom letzten Jahr nicht wiederholen, da sie im Mixed mit Luka Mladenovic verlor. Das Duo unterlag im Halbfinale den späteren Titelträgern Larissa Gales und Eric Glod, die das Finale mit 3:2 gewannen.

Im Einzel lief es für Mladenovic ebenfalls besser. Der 21-Jährige wurde drei Jahre nach seinem letzten Titel zum Einzelmeister gekürt. Zunächst besiegte er im Halbfinale Titelverteidiger Christian Kill (4:2). Im Finale besiegte Luka Mladenovic den Landesmeister von 2018, Eric Glod (4:3). Bei den Herren gewannen Christian Kill und Yves Tonon das Finale im Doppel gegen Evgheni Dadechin und Arlindo de Sousa (3:1).

(Nicolas Grellier/L'essentiel)