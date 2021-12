Majerus und Grethen sind die Sportler des Jahres

Aufgrund der Corona-Pandemie fiel die Awards Night, bei der der Sportler, die Sportlerin, das Team und der Trainer des Jahres geehrt werden, kleiner aus als gewohnt. Statt an einer festlichen Gala teilzunehmen, durften Sport-Fans und selbst die Ehrengäste nur vor dem Bildschirm mitfiebern. Also stoßen wir doch virtuell auf die Sieger und Siegerin des Abends an!

Die Rout Léiwen haben gleich doppelten Grund zur Freude. Sie sind nicht nur zum Team des Jahres ernannt worden, auch der Trainer der Nationalmannschaft Luc Holtz wird in diesem Jahr mit dem Ehrentitel des Trainers des Jahres ausgezeichnet.

Zur Sportlerin des Jahres wurde 2021 Radfahrerin Christine Majerus ernannt. Zu ihr aufs Podest als Sportler des Jahres darf sich in diesem Jahr der Leichtathletiker Charles Grethen gesellen.

(L'essentiel)