Diseviscourt wird Dritter in Österreich

Ralph Diseviscourt hat es beim Rennen um Österreich erneut das Podium erreicht. Nach seinem zweiten Platz im Jahr 2017 hat der Luxemburger in diesem Jahr Rang drei belegt. Für die 2200 Kilometer lange Strecke mit 30.000 Höhenmetern benötigte Diseviscourt drei Tage und 21 Stunden. Der Streckenverlauf orientiert sich dabei weitestgehend an den Landesgrenzen der Alpenrepublik.

Die Starter um den 44-Jährigen aus dem Großherzogtum brach am Dienstagabend der vergangenen Woche in Sankt Georgen in Salzburg auf. Ebendort fuhr die Spitzengruppe am Samstagabend über die Ziellinie. Bei dem Non-Stop-Rennen können die Teilnehmer ihre Pausen selbstständig festlegen.

Der Sieger, der Österreicher Christoph Strasser, erreichte das Ziel nach drei Tagen, elf Stunden und 26 Minuten. Damit unterbot er seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2016 um eine Stunde und 15 Minuten. Auf dem zweiten Platz landete der Deutsche Robert Müller.

(jg/L'essentiel)