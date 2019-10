Handballtrainer Dejan Gajic tritt zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Handballtrainer Dejan Gajic schmeißt hin. Wie der Club am Donnerstagabend über Facebook mitteilte, erklärte der Coach seinen Rücktritt bereits am Mittwochabend in einem offiziellen Schreiben.

Die Käerjenger Truppe sucht nun einen neuen Coach. Wie der Verein weiter mitteilte, teilen sich Razvan Cenusa sowie Torwart und Kapitän Chris Auger übergangsweise das Amt.

Der Saisonstart war für die Mannschaft alles andere als optimal: Nach drei Niederlagen in der Liga wollte es auch mit dem Europapokal nicht klappen.

(fj/L'essentiel)