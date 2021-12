Tennis-​​Größen schlagen in Luxemburg auf

Vier Monate nach der überraschenden Ankündigung, dass das WTA-Turnier in Luxemburg nicht mehr stattfinden wird, hat die International Women's Tennis Promotion (IWTP), die für die Organisation des Turniers zuständig war, am Mittwochabend in der Coque die Umrisse eines neuen Projekts zur «Förderung des Frauentennis in Luxemburg» vorgestellt.

Die neue Veranstaltung wird die Form eines Einladungsturniers haben, das vom 19. bis 23. Oktober vor 1200 Zuschauern stattfinden soll. Acht ehemalige Größen des Frauentennis sollen dabei gegeneinander antreten.

Ohne Namen zu nennen, verspricht die Organisation, dass zwei ehemalige Weltranglistenerste und zwei ehemalige Top-Ten-Spielerinnen anwesend sein werden. Es werden zirka 100.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet, wobei die Siegerin 40.000 Euro erhält.

(ng/L'essentiel)