Fola Esch wird in Gibraltar in alle Einzelteile zerlegt

Nach dem bereits schwachen Auftritt beim 2:2 im Hinspiel gegen den Lincoln Red Imps FC hat sich Fola Esch beim Rückspiel in Gibraltar blamiert. Die Gastgeber gewannen am Dienstagabend mit 5:0. Damit ist der luxemburgische Meister in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation sang- und klanglos ausgeschieden.

Die Red Imps erzielten in der 19. Minute durch Tjay de Barr das 1:0. Sechs Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhte Liam Walker per Foulelfmeter für das Team aus Gibraltar. Im zweiten Durchgang sorgten Kian Ronan (58.), Walker mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß (67.) sowie erneut Barr (73.) für ein Schützenfest.

Fola trifft nun in der zweiten Qualifikationsrunde der neu geschaffenen Conference League auf den Verlierer des Duells zwischen Ludogorets Rasgard (Bulgarien) oder Shakhtyor Soligorsk (Belarus). Die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean muss am 22. Juli zunächst in der Fremde ran, eine Woche später findet das Rückspiel in Esch statt.

(sw/L'essentiel)