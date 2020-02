Berchem schlägt Differdingen im Halbfinale

Der HC Berchem hat am Samstag die Chance zum elften Mal den Luxemburger Handball-Pokal zu gewinnen. Die Spieler von Trainer Alexandre Scheubel zeigten eine starke Mannschaftsleistung und bezwangen die Red Boys Differdingen am Mittwoch vor rund tausend Zuschauern in der Coque («Centre National Sportif et Culturel d'Coque»).

Dem Team um Ben Weyer und Raphaël Guden gelang es sich nach etwas mehr als 20 Minuten (13:10, 22.) zum ersten Mal leicht abzusetzen. Berchem blieb in Führung bis kurz vor der Pause, dann gelang den Red Boys der zwischenzeitliche Ausgleich (17:17, 37.). Diesen verdankten die Differdinger nicht nur einer starken Abwehr, sondern auch dem effektiven Spiel von Damir Batinovic. Nach der Halbzeitpause zeigte der HC vollen Einsatz, das Team harmonierte einfach besser und dazu kam noch die Wurfgewalt von Ariel Pietrasik, der sein Team wieder auf die Siegerstraße führte (25:21, 52.). Doch auch die Red Boys wollten sich nicht so einfach geschlagen geben, hier zeichneten sich besonders Meis und Batinovic aus (27:26, 58.).

Nachdem der Schiedsrichter ein Tor von Ostrihon in der letzten Sekunde nicht gab, wurde es hitzig. Die Differdinger protestierten gegen diese Entscheidung des Unparteiischen. Am Ende bewahrte Berchems Torhüter Szilveszter Liszkai im Duell mit Max Kohl einen kühlen Kopf und sicherte seiner Mannschaft den Einzug ins Finale. Dort trifft der HC Berchem auf den Gewinner der Begegnung Esch gegen Düdelingen. Beide Teams treffen am Donnerstagabend in der Coque aufeinander.