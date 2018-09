Luxemburger Freeflyer sorgen für Furore

Die Fallschirmspringer des Vereins «Paracentrum Vlaanderen» haben am 1. September weit über der Airbase Schaffen in Belgien für Furore gesorgt. Erstmals sind 16 Springer aus den Beneluxländern gemeinsam in einer Head-Up-Formation gesprungen. Mit Gilles Prim und Patrick Floener waren auch zwei Luxemburger an dem waghalsigen Unternehmen beteiligt. Beide wurden 2017 luxemburgischer Landesmeister im Freefly.

In der Head-Up-Formation rasen die Fallschirmspringer mit dem Kopf nach oben Richtung Erde. «In dieser Position ist es sehr viel schwieriger in der Luft zu manövrieren, als wenn man kopfüber springt», sagt Floener. Die Springer erreichen in dieser Haltung Geschwindigkeiten von bis zu 350 Kilometer pro Stunde. Im Vergleich zum traditionellen Formationsspringen sei es dementsprechend schwieriger eine Figur aufzubauen.

«Es ist relativ aufwendig, Rekorde anerkannt zu bekommen. Deshalb werden in unserem Sport oft inoffizielle Rekorde gesprungen. Der inoffizielle Rekord im Luxemburg liegt sowohl im Head Up als auch im Head Down bei drei Springern», so Floener weiter. Der offizielle Weltrekord liegt bei 72 Personen, der Europarekord bei 43. Beim inoffiziellen deutschen Rekord bildeten insgesamt 22 Springer eine Formation. Mit ihrer 16-köpfigen Gruppe haben Floener, Prim und Co. nun erstmals einen Referenzwert für die Beneluxländer aufgestellt.

(sw/L'essentiel)