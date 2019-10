In Kockelscheuer aufhören «wäre der Traum»

Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, Ende 2020 Ihre Karriere zu beenden?

Mandy Minella: Die Saison 2019 endete mit Verletzungen und schwierigen Spielen und es machte weniger Spaß. Ich denke, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um aufzuhören.

Wie werden Sie diese Abschiedssaison gestalten?

Ich habe noch sportliche Ziele und werde in dieser letzten Saison alles geben, um sie zu erreichen. Dennoch werde ich die Turniere auswählen, die mir gefallen. Vielleicht werde ich weniger spielen, als in den vergangenen Jahren. Auf jeden Fall geht es in Australien los.

Möchten Sie die Saison 2020 in Kockelscheuer beenden?

Natürlich. Das wäre ein Traum. Mal sehen in welchem Zustand ich bis dahin bin. Es ist ein langer Weg bis dahin.

Hat die Tatsache, dass Sie seit Ende 2017 Mutter sind, in Ihrer Entscheidung eine Rolle gespielt?

Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass ich andere Dinge im Kopf habe. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Tochter verbringen. Für sie vernachlässige ich ein bisschen mein Training. Es ist nicht einfach, von sich immer 100 Prozent zu geben.

Was haben Sie für die Zukunft vorgesehen?

Ich weiß es noch nicht genau. Ich möchte mich weiterhin mit Sport beschäftigen.

Was halten Sie von Ihrer Karriere?

Ich bin sehr zufrieden. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, ob ich damit Geld verdienen und Spaß haben würde. Dass ich bis 35 spielen würde, war mir auch nicht bewusst. Auch wenn ich das Eine oder das Andere schon bereue.

Werden Sie weiterhin an der Fed Cup teilnehmen?

Ich werde nicht aufhören zu spielen. Ich liebe es einfach zu sehr. Solange ich fit genug bin, werde ich wahrscheinlich weiterhin an der Fed Cup teilnehmen und beim Teamspiel dabei sein.