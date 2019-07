Den Rangers steht der Sinn nach Revanche

50.000 Zuschauer im Glasgower Ibrox Park, Trainer Steven Gerrard und die Glasgow Rangers wollen am Donnerstagabend vor allem eines: Revanche. Im Jahr 2017 wurde der Verein in der Qualifikation zur Europa League von Progrès Niederkorn gedemütigt. Der Club aus Luxemburg, der bis dato auf der europäischen Bühne so gut wie nicht in Erscheinung getreten war, warf den schottischen Rekordmeister (54 Titel) aus dem Wettbewerb.

Europa League



Zweite Qualifikationsrunde:



Dienstag:

KF Shkëndija – F91 Düdelingen 1:2



Donnerstag:

Jeunesse Esch – Vitória Guimarães (20.30 Uhr)

Glasgow Rangers – Progrès Niederkorn







Seitdem der ehemalige Weltklassespieler vom FC Liverpool auf der Trainerbank der Rangers sitzt, hat der Verein nahezu seine komplette Mannschaft ausgetauscht. Unter anderem schnürt Jermain Defoe nun seine Fußballschuhe in Glasgow. Progrès wird um 20.45 Uhr also auf einen völlig anderen Gegner treffen, als beim Sensationssieg (2:0) vor zwei Jahren. Das Team aus Niederkorn dagegen befindet sich zurzeit im Umbau. Die Vorzeichen haben sich also nicht gerade zugunsten der Schwarz-Gelben entwickelt.

Jeunesse ist Außenseiter

Wer am Donnerstag europäischen Fußball im Stadion erleben möchte, muss allerdings nicht den Weg nach Schottland auf sich nehmen: Die Escher Jeunesse empfängt Vitória Guimarães aus Portugal im Stade Josy Barthel. Der Ball rollt ab 20.30 Uhr. Aufgrund der großen portugiesischen Gemeinschaft in Luxemburg werden die Escher wohl nicht allzu sehr auf ihren Heimvorteil bauen können.

Aber auch sportlich gesehen ist Guimarães, das die heimische Liga auf Platz fünf beendete, der klare Favorit. Die Jeunesse hatte in der ersten Qualifikationsrunde gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan ihre liebe Mühe und erreichte die zweite Runde durch ein 0:0 zu Hause und ein 1:1 in der Fremde. Ein Gegentor sollten die Escher tunlichst vermeiden, wenn sie ihre Chance in der kommenden Woche im Estádio Dom Afonso Henriques am Leben halten wollen.

