Ettelbrück übernimmt wieder die Führung

Die Basketballer von Etzella Ettelbrück haben am Mittwoch T71 Düdelingen in der eigenen Halle mit 105:95 geschlagen und sind in der Finalserie mit 2:1 in Führung gegangen. Mit einem weiteren Sieg am kommenden Samstag sind die Ettelbrücker neuer luxemburgischer Meister.

Timothy Coleman avancierte aufseiten der Hausherren mit 35 Punkten zu besten Werfer. Sein Teamkollege Jairo Delgado steuerte 29 Zähler zum Erfolg am Mittwoch bei. Für Düdelingen brachte es Samuel Logwood auf 21 Punkte.

(L'essentiel)