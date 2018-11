Mandy Minella besiegt die Nr. 24 der Weltrangliste

Nachdem sie erst am Samstag beim ITF-Turnier in Petingen den vierten Titel des Jahres gewonnen hat, trat die Luxemburgerin Mandy Minella am Mittwoch in der WTA-Runde gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu an. In Limoges besiegte sie die 24. der Weltrangliste in drei Sätzen (6-4, 5-7, 6-4) souverän. Minella steht damit zur Zeit auf Platz 111 der Weltrangliste.

Die Tennisspielerin aus Esch trifft in der nächsten Runde auf die Russin Anna Blinkova (98ste) und auch da stehen ihre Chancen gut. Minella hat sich nach einer Babypause seit Beginn des Jahres vom 308. auf den 111. Rang vorgekämpft. Im Juli erreichte sie das Finale des Gstaader WTA-Turniers, wo sie der Französin Alizé Cornet unterlag.

(nm/L'essentiel)