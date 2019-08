Die «Bluenoses» sind in der Stadt angekommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Glasgow Rangers und ihre Fans, die «Bluenoses», verließen Luxemburg 2017 gedemütigt und mit jeder Menge Wut im Bauch. «Aber diesmal sind wir ein viel besseres Team und haben Steven Gerrard auf der Bank», sagt Clyde, ein treuer Rangers-Fan, sehr zuversichtlich nach dem Sieg im Hinspiel im Ibrox Park (2:0). Für wen es heute in der Qualifikation der Europa League weitergeht, wird sich um 19.30 Uhr im Josy-Barthel-Stadion zeigen.

Im Jahr 2017 reichte der 1:0-Heimsieg gegen Progrès nicht aus, da die Niederkorner im Rückspiel zur allgemeinen Überraschung mit 2:0 gewannen. «Es wird nicht zweimal hintereinander passieren, es ist unmöglich», sagt Bruce (30) mit einem Bier in der Hand. An diesem Donnerstag hatten sich gegen 14.30 Uhr bereits mehrere hundert Glasgower auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt versammelt.

La police Luxembourgeoise a confisqué quelques minutes le ballon aux fans des Rangers avant de donner ses consignes concernant la bonne tenue de la séances de jongles sur la place d’Armes. @lessentiel @EuropaLeague @RangersFC @FCPN1919 pic.twitter.com/r9r5jw125P — Di Filippo (@PDiFilippo12) August 1, 2019

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)