Mondorf wird nicht mehr von Paulo Gomes trainiert

Der portugiesische Trainer Paulo Gomes vom US Bad Mondorf hat sich entschieden, seinen Posten zu räumen. Seine Entscheidung folgt auf die Nichtverlängerung seines Vertrages für die nächste Saison (2019-2020) durch den Vorstand des Clubs. Auch Assistant Coach Joris Di Gregorio ist zurückgetreten.

Arno Bonvini wird bis zum Ende der Saison die Leitung des Teams übernehmen. Von April 2013 bis Juni 2018 war er bereits Trainer in Mondorf. In dieser Zeit stieg der Verein in die BGL Ligue (2014) auf und erreichte das Finale des Luxembourg Cup (2016).

(L'essentiel)