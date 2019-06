Christophe Laporte ist nach dem Prolog vorne

Christophe Laporte erreichte den Knuedler am Mittwochnachmittag am schnellsten. Der Radsportler vom Team Cofidis absolvierte die 2,1 Kilometer lange Strecke des Prologs der Tour de Luxembourg zwischen dem Pont Adolphe und der Place Guillaume II in drei Minuten und 13 Sekunden. Im vergangenen Jahr war der 26-jährige Franzose beim Tour-Auftakt in Luxemburg noch gestürzt.

Am Ende stand er mit dem Deutschen Marcel Meisen (Corendon-Circus) und dem Belgier Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Bâloise) auf dem Podium. Damien Gaudin, der Prolog-Sieger in den vergangenen beiden Jahren, wurde Vierter. «Ich kannte die Strecke genau, habe keine Fehler gemacht und bin keine Risiken eingegangen», sagte Laporte. Nun will er einen weiteren Etappensieg: «Am Donnerstag geht es nach Oberkerschen. Der Zieleinlauf ist für uns Sprinter wie gemacht.»

Kevin Geniets, der für das «Team Lëtzebuerg» in die Pedale tritt, landete am Mittwoch auf Platz acht. «Es war etwas Besonderes, diesen Prolog für Luxemburg zu fahren». Er will auf den beiden letzten Etappen, die beide ein hügeliges Profil aufweisen, angreifen. «Diese Strecken dürften mir gut liegen», sagte Geniets.

(jg/L'essentiel)