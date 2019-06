Die jungen Wilden erobern die «Réiser Päerdsdeeg»

Die 27. Auflage des Internationalen Springreitturniers von Roeser (CSI), auch «Réiser Päerdsdeeg» genannt, geht in diesem Jahr an vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, über die Bühne. Die Veranstalter entschieden sich, das Event, das jedes Jahr etwa 15.000 Zuschauer anlockt, zu verkürzen, um Risiken zu minimieren. «Im vergangenen Jahr richteten wir das Turnier über zwei Wochenenden aus. Wir wurden von einem Unwetter überrascht, dass arge Schäden verursacht hat», sagt Daniel Rinaldis vom Organisationskomitée.

«L’essentiel»-Preis wird verliehen



Wie in den Vorjahren ist «L'essentiel» auch 2019 ein Teil der «Réiser Päerdsdeeg». In der Kategorie «Jungpferde» geht es für die Sportler am Donnerstag um den «L'essentiel»-Preis.

Die 2019er-Ausgabe wird auch weniger internationale Top-Reiter aufbieten und nur mit zwei Sternen, anstatt wie bisher mit dreien bewertet. «Dafür kommen viele junge Talente aus Luxemburg. Für den nationalen Reitsport ist das natürlich ein dickes Plus», sagt François Thiry, Präsident des luxemburgischen Reitsportverbandes (FLSE). Etwa ein Drittel der Teilnehmer wird aus dem Großherzogtum kommen.

Mehr als 180 Helfer

Zwischen 250 und 280 Turnierpferde kamen bereits am Mittwochabend in Roeser an. Am Donnerstag mussten sie zunächst die Untersuchung des Tierarztes bestehen. Im Laufe des Tages werden dann vier internationale Prüfungen ausgetragen. Fünf folgen am Freitag und weitere vier am Samstag. Der Höhepunkt der Show findet am Sonntag, ab 15.30 Uhr, mit dem Großen Preis von Luxemburg statt. Neben den Prüfungen hält das Turnier für die Zuschauer auch weitere Attraktionen rund um die Pferde bereit.

All dies erfordert eine sorgsam geplante Logistik. «Mehr als 180 Menschen arbeiten für die Veranstaltung», sagt Rinaldis. Neben den Mitgliedern des Komitees und der Feuerwehr, sind die Helfer von der Gemeinde und Mitglieder der Roeser Sportvereine dabei. «Etwa fünfzig Freiwillige sind auch hier, um den sportlichen Betrieb am Laufen zu halten. Weitere kümmern sich um unsere Gäste», sagt Julie Thiry, von der Organisation.

(Ana Martins/L’essentiel)