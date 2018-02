Esch trennt sich von Trainer Markus Burger

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einer Pressemitteilung, die am gestrigen Dienstag veröffentlicht worden ist, teilt der Handballclub Esch mit, dass er die Zusammenarbeit mit seinem Trainer Markus Burger beenden wolle. Die «aktuelle Entwicklung [ist] für alle Parteien unzufriedenstellend», heißt es dort.

Der Tabellenvierte, der am vergangenen Samstag eine deutlich Klatsche gegen die Red Boys Differdingen hinnehmen musste, betonte jedoch, dass es sich um eine beidseitige Entscheidung gehandelt habe. «Da in puncto Zukunftsvisionen die Ansichten doch eher weit auseinander liegen, wurde im gemeinsamen Dialog und gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden», so der Wortlaut der Pressemitteilung. Die Nachfolge ist bisher noch nicht geklärt.

(dix/L’essentiel )