Red Boys und Käerjeng bleiben an Esch dran

Die Red Boys Differdingen und Handball Käerjeng haben am Samstag in der Handball-National wichtige Erfolge gegen die direkte Konkurrenz gefeiert. Käerjeng gewann sein Heimspiel gegen den HB Düdelingen (32:28) und kletterte in der Tabelle vom vierten auf den dritten Platz.

Tabelle:



1. Esch 7 216:169 12

2. Diffrdingen 7 236:184 11

3. Käerjeng 7 236:184 10

4. Berchem 253:188 9

5. Düdelingen 7 200:182 8

6. Diekirch 7 171:218 4

7. Schifflingen 7 161:239 2

8. Petingen 7 172:286 0

Die Red Boys holten einen 36:33-Sieg in Berchem und sind nun der erste Verfolger von Spitzenreiter Handball Esch, der sich beim 37:20 gegen Petingen keine Blöße gab.

Im Kellerduell gegen Schifflingen holte außerdem Diekirch wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation zur Titelgruppe. Diekirch setzte sich mit 26:20 durch.

Handball-Nationaldivision, 7. Spieltag:

Samstag:

Handball Käerjeng – HB Düdelingen 32:28

HC Berchem – Red Boys Differdingen 33:36

HBC Schifflingen – Chev Diekirch 20:26

Handball Esch – HB Petingen 37:20



(sw/L'essentiel)