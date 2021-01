Rapper huldigen Gerson Rodrigues

Gerson Rodrigues hat eine neue Hymne. Vierzehn Monate nach dem Odjac den luxemburgischen Nationalspieler in seinem Titel «Comme CR» besungen hat, widmen Jayo Brudjez und Jay Arrogante ihm ihren Song «GR10 Gerson Rodrigues». Der Spieler, der derzeit bei Dynamo Kiew unter Vertrag steht, durfte in dem Video zum Song sogar eine Hauptrolle übernehmen.

Der Clip, der teilweise in der Fußballhalle des Luxemburger Fußballverbandes (FLF) gedreht worden ist, ist seit seiner Veröffentlichung am Freitag 13.000 Mal bei Youtube geklickt worden. In dem zwei Minuten 45 Sekunden langen Stück darf Gerson zunächst seine Ballfertigkeit beweisen, eher der Regisseur die materiellen Vorzüge aus dem Leben eines Profikickers ins Bild rückt: Der prächtige Lamborghini von Rodrigues darf natürlich in einem Rapvideo nicht fehlen.

Der 25-jährige Fußballer hat seit 2017 in 31 Spielen das Trikot der Roud Leiwen übergestreift und bisher fünf Treffer für Luxemburg erzielt.

(fl/L'essentiel)