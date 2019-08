Jeunesse siegt knapp, Progrès bleibt vorne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach der 0:4-Niederlage am ersten Spieltag der BGL Ligue wollte Jeunesse Esch an diesem Wochenende wieder zur alten Hochform auflaufen. Gegen Racing Luxemburg sah es zu Beginn nach einer engen Kiste aus, aber die Escher konnten sich letztendlich doch mit einem knappen 3:2 gegen die Mannschaft aus der Hauptstadt durchsetzen.

Besonders viele Toren vielen in der heiß umkämpften Partie zwischen US Hostert und Progrès Niederkorn. Nachdem es bereits 3:0 für die Niederkorner stand, kämpfte sich der Gegner nochmal mit zwei Toren heran. Beim Tabellenführer ließ man sich aber nicht lumpen und erhöhte nochmal zum Endstand 5:2.

Damit bleibt Progrés an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Victoria Rosport. Differdingen, Una Strassen und US Mondorf folgen auf den Plätzen 3, 4 und 5. Hoch her ging es auch im Match zwischen Etzella Ettelbrück und dem FC Rodingen, welches ebenfalls 5:2 endete.

Strassen unterliegt Fola

Am Abend folgte noch die ebenfalls torreiche Partie zwischen Una Strassen und Fola Esch, die 2:4 ausging. Das Spiel zwischen Union Titus Petingen und F91 Düdelingen wurde wegen der Europa League-Qualifikation der Düdelinger verlegt. Wann das Duell stattfindet, steht noch nicht fest.

(L'essentiel)