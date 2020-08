Bob Jungels unterschreibt bei AG2R-​​Citroën

Für Bob Jungels beginnt in der neuen Saison ein neuer Abschnitt in seiner Karriere. Nach fünf Jahren beim belgischen Team Deceuninck-Quickstep schließt sich der 27-Jährige Luxemburger zur neuen Saison dem französischen Team AG2R-Citroën an. Mit den Belgiern feierte Jungels in fünf Jahren einige Erfolge, darunter seinen Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich und einigen guten Platzierungen beim Giro d'Italia und der Tour de France.

Gleichzeitig verlassen Romain Bardet (Sunweb) und Pierre Latour (Total Direct Energie) das französische Team. Mit Jungels stoßen der Belgier Greg van Avermaet, sowie Lilian Calmejane (Total Direct Energie) und Marc Sarreau (Groupama-FDJ) neu zum Team.

Zwei Luxemburger bei AG2R-Citroën

Durch den Einstieg des französischen Autoherstellers Citroën steht dem Team von Vincent Lavenu ein höheres Budget zur Verfügung (über 22 Millionen Euro). Mit der Verpflichtung des luxemburgischen Radsportasses verstärkt das Team seine Ausrichtung auf die Klassiker, will aber auch bei den großen Rundfahrten glänzen. Gleichzeitig will mit mit den jungen Fahrern Aurélien Paret-Peintre und Clément Champoussin die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln.

Klassiker und Grand Tour: eine Doppelbelastung, für die sich der Lizenzfahrer des UC Dippach gerne entschieden hat und die man ihm scheinbar bei seinem früheren Team nicht so gerne angeboten hat. Bei AG2R-Citroën trifft Jungels zudem auf einen weiteren Luxemburger, Ben Gastauer, der 2021 in seine zwölfte Saison bei den Franzosen geht.

(jg/L'essentiel)