Hesperingen zerlegt Progrès 5:2

In der Partie zwischen Progrès Niederkorn und Swift Hesperingen waren die Verhältnisse schnell geklärt. Bereits in der vierten Minute ging Hesperingen in Führung, zur Halbzeit stand es bereits 1:4. Die Niederkorner konnten nach einem weiteren Tor des Gegners ihren Abstand kurz vor Spielende noch auf 2:5 verkürzen.

Tabellenführer F91 Düdelingen siegte wie erwartet ohne große Mühe gegen den Tabellenletzten RM Hamm Befica mit 1:2.

(L'essentiel)