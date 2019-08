Bettemburg kassiert nächste 0:12-​​Schlappe

War die 0:12-Niederlage in einem Vorbereitungsspiel der Bettemburger Frauen vor zehn Tagen gegen den FC Metz kein Zufall? Am Mittwochmorgen verlor der SC Bettemburg tatsächlich wieder mit dem gleichen Ergebnis gegen die Weißrussinnen aus Minsk und startete damit mehr als holprig in die Qualifikation der Champions League.

Das Team aus dem Großherzogtum spielt in Gruppe 4 des Wettbewerbs. Nach Minsk werden sie am Samstagnachmittag auf das ukrainische Team Metalist Charkiw treffen. Zuletzt ziehen die Bettemburgerinnen am kommenden Dienstag gegen die Kroatinnen vom ŽNK Split ins Feld. Alle Spiele der Gruppe 4 finden in der Ukraine im Stadion des FC Metalist statt.

(pdf/L'essentiel)