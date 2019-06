Bob Jungels nicht für Tour nominiert

Bei der diesjährigen Tour de France wird der Franzose Julian Alaphilippe Kapitän der Deceuninck-Quick Step Mannschaft sein. In diesem Jahr gewann er bereits einige Frühjahrsklassiker, darunter Mailand-San Remo. Im Rennen um das grüne Trikot des besten Sprinters setzt das Team auf den Italiener Elia Viviani, dessen Helfer werden der Däne Morkov und der Argentinier Richeze sein.

Enric Mas, einen Spanier, ist der Fahrer für den Kampf um das Gelbe Trikot. Wie erwartet wurde Bob Jungels, der im letzten Jahr die Tour an Position elf beendete, nicht ausgewählt. Im Frühjahr nahm der Luxemburger an vielen Klassikern teil, bevor er beim Giro an den Start ging und dort einen enttäuschenden 33. Platz belegte. Seine Erschöpfung ist wohl der Grund, weshalb er an der Großen Schleife in diesem Jahr nicht teilnehmen wird.