Luxemburg-​​Doppel erreicht das WM-​​Viertelfinale

Ni Xia Lian und Sarah de Nutte haben ihre Enttäuschung über ihr Aus in der Einzelkonkurrenz bei der Tischtennis-WM in Houston offensichtlich schnell verdaut. Im Doppel haben sich die Luxemburgerinnen am Freitagabend für das Viertelfinale qualifiziert.

Die Spielerinnen aus dem Großherzogtum setzten sich mit 3:2 nach Sätzen gegen Lee Ho Ching und Doo Hoi Kem aus Hongkong durch. Doo Hoi Kem steht in der Weltrangliste derzeit auf dem 13. Platz.

(sw/L'essentiel)