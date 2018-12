Katinka Hosszu taucht wieder in der Coque ein

Die «Iron Lady» des Schwimmsports kehrt nach Luxemburg zurück: Die Olympiasiegerin Katinka Hosszu geht wieder beim «Euro-Meet» an den Start. Der Wettkampf findet vom 25. bis zum 27. Januar in der Coque statt. Die Ungarin will sich im Großherzogtum auf die Weltmeisterschaften in Südkorea vorbereiten.

In Luxemburg gastierte die Ausnahmeschwimmerin bereits im Jahr 2013, als sie elf Finalläufe für sich entscheiden konnte. Bei der Kurzbahn-WM sicherte sich die 29-Jährige in der vergangenen Woche in China vier Titel.

(nm/L'essentiel)