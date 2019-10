Kockelscheuer-​​Turnier ohne Alizé Cornet

Alizé Cornet wird nicht am Kockelscheuer-Turnier teilnehmen. Das kündigte die französische Spielerin am Samstag über die sozialen Netzwerke an. «Leider werde ich nicht beim Luxemburger Turnier dabei sein – ich muss mich um meine Beinverletzung kümmern, die ich mir in Linz zugezogen habe», schrieb sie.

Das Turnier hat bereits kurz vor seinem Start mehrere Absagen einstecken müssen. Angelique Kerber und Maria Sharapova haben in letzter Minute wegen körperlicher Probleme ihre Teilnahme am Turnier abgesagt. Die Hauptauslosung des WTA-Turniers beginnt am Montag nach den Qualifikationsspielen am Wochenende.

Dur dur cette fin de saison... Je dois malheureusement me retirer du tournoi de Luxembourg et prendre soin de ma blessure à la jambe contractée à Linz. Je serai néanmoins rétablie pour la finale de Fed Cup qui arrive à grands pas ???????????????? — Alize Cornet (@alizecornet) 12. Oktober 2019

(L'essentiel)